«الشريف»: أزمة ثقة تلوح في الأفق بين الأطراف الليبية

قال محمد أبو راس الشريف، رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، إن هناك أزمة ثقة تلوح في الأفق بين طرفي الصراع الليبي.

وقال الشريف، في تصريح صحفي:” على ما يبدو أن هناك أزمة ثقة تلوح في الأفق بين طرفي الصراع نتيجة انقسامات داخلية بدأت تكبر وتزداد”، على حد تعبيره.

وتابع:” في قراءة سريعة للقاء 5+5، وطلب ضمانات إضافية يضع أمامنا تساؤل هل المسار السياسي لا زال يحتاج إلى ضغط عسكري إضافي؟، وتلاسن ناري إعلامي لسكب الزيت على النار بدل الماء، أم هل زيارة رئيس أركان الوفاق محمد الحداد لسراي الدفاع التركية- والذي استدعى على عجل من قبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بعد زيارة السراج لتركيا- لها علاقة بشرخ داخلي بدأ يتسع بين الفريق السياسي المفاوض للوفاق من جهة، وبين ما وصفهم بـ”العسكرين وبعض أمراء المليشيات” من جهة أخرى” على حد قوله.

وتساءل:” هل هناك دولا تريد فرض وتمرير شروطها واستغلال الفجوات بين المعسكر الواحد؟، وإيجاد فرصة لعودة الاقتتال ولو كان بين رفقاء السلاح بالأمس لكي تبدأ شرارة جديدة من الاحتراب ولعودة الليبيين لنقطة الصفر، مما يهدد وينسف كل اللقاءات والحوارات التي تجري هنا وهناك ويبدد الآمال في إيجاد حل ليبي ليبي بدعم دولي”.