الأمم المتحدة ترحب باعتقال «البيدجا».. متورط في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود

رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” ، باعتقال عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ «البيدجا»، والذي اعتقلته وزارة داخلية الوفاق منذ أيام بتهمة تهريب الوقود والبشر.

وقال «دوجاريك» الأحد، إن “«البيدجا» كان على قائمة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن منذ يونيو 2018، لتورطه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود”.

وألقت داخلية الوفاق القبض على “البيدجا” في 14 أكتوبر، وقالت في بيان لها إن ذلك بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

وعلى أثر القبض على البيدجا رئيس جهاز خفر السواحل التابع للوفاق، اندلعت مواجهات مسلحة بين المليشيات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

ويعد البيدجا أحد قادة مليشيا الزاوية التي خرجت ضد باشاغا في أغسطس الماضي، وحمت تظاهرات مطالبة بإقالته، قبل أن يتطور الخلاف بين باشاغا والسراج الذي قرر إيقافه عن العمل وتراجع بعدها بأيام ليعيده إلى موقعه مرة أخرى.