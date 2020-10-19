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بلدية بنغازي.. أعمال الرصف تصل إلى”بوعطني” -((صور))

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

تواصل بلدية بنغازي أعمالها الجارية لتطوير البينة التحتية للمدينة وضواحيها ، وآخر التنفيذات الشروع في أعمال الرصف والتعبيد لشارع “أمحمد عبدالحفيظ” الواقع ضمن منطقة “بوعطني” .

تهدف هذه الخطوة  إلى ربط طريق المطار بعدد من التجمعات السكنية بمنطقة بوعطني،بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ضمن مشاريع لجنة إعادة الايقبستقرار لمدينة بنغازي بهدف توفير الخدمات الأساسية والتخفيف من المختنقات المرورية-حسب ما نشرته البلدية على الصفحة الرسمية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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