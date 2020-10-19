ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 October, 2020

أعلنت إيطاليا الاثنين، دعمها لانطلاق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وعبرت الخارجية الإيطالية في بيان عن ترحيب روما بمشاركة وفود من الجانبين في المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وكانت البعثة أعلنت ،في وقت سابق ،انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا.