الأمم المتحدة: مليون شخص يحتاجون للمساعدة و392 ألف نازح و585 ألف مهاجر في ليبيا

كشف إحصائية أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، عن شهر سبتمبر الماضي، عن أن ليبيا فيها مليون شخص يحتاجون المساعدة، ونحو 392 ألف نازح، و585 ألف مهاجر ولاجئ، مبينة أن عدد النازحين داخليا انخفض بنسبة 10 في المائة.

ولفت المكتب إلى أنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 268 ألف شخص كانوا محتاجين للمساعدات الإنسانية، وأن التقدم الذي أحرزه المكتب وصلت نسبته إلى 61 في المائة.

وسجّلت النشرة الإنسانية عودة بطيئةً للنازحين وانخفاض العدد إلى 8 في المائة، وفي الفترة بين يونيو إلى أغسطس، عاد قرابة 30694 أسرة إلى طرابلس، أغلبيتهم من أبوسليم وعين زارة.

وأوضحت النشرة الإنسانية وقوع نحو 94 حادثا بسبب الألغام في الفترة بين مايو وسبتمبر، أغلبها جنوب طرابلس وأسفرت عن مقتل 66 شخصا وإصابة 117 آخرين منهم 116 من المدنيين.

وأشار المكتب الأممي في ليبيا، في نشرته، إلى أن قرابة 125 ألفا في سرت معرضين لخطر كبير، بسبب النزوح الذي وقع بالمدينة.

و وصفت النشرة الأوضاع في الجنوب بأنها من السيئ إلى الأسوأ، خاصة بعد إغلاق مطار سبها ووقف شحنات الوقود للمدينة، ما ينذر بكارثة إنسانية في سبها والجنوب عمومًا.

وبين المكتب الأممي أن تعطيل المدارس والمرافق التعليمية، أدى إلى تعطيل أكثر من مليون طالب وطالبة، وأن وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة تأخرت عن الاستجابة والتكيف مع برنامج التعلّم عن بُعد، لكنها قدّمت أكثر من 1008 حصص دراسية مسجلة حتى الآن.

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