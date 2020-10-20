“المركز الوطني”.. دعم إيطالي لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا

التقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار” -الاثنين- بمقر المركز الوطني في طرابلس مع السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو” ونائب رئيس البعثة الايطالية “والتر دمارتينو” أثناء زيارتهم للمركز، حيث تمت مناقشة الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا والجهود المبذولة محلياً وعالمياً لمواجهة هذا الوباء.

وأعرب السفير الإيطالي عن امتنانه لجهود المركز في تقديم خدمات التشخيص المعملي للشركاء الدوليين ، كما أكد على دعم الحكومة الإيطالية لبرامج مكافحة جائحة كورونا وبرامج الشراكة مع المركز الوطني وخاصة في مناطق الجنوب.

وذكر المركز في منشور على صفحته الرسمية أن مشروع الدعم من الحكومة الايطالية يشمل توزيع الأدوية الأساسية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، إضافةً إلى العمل على وصول خدمات الوقاية الصحية للمهاجرين والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

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