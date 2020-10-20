خبيرة إيطالية: بعد 9 سنوات من اندلاع الحرب الأهلية الليبية لا تزال البلاد منقسمة

قالت محللة سياسية إيطالية، إنه “بعد مرور 9 سنوات على مقتل الرئيس الراحل معمّر القذافي، يبقى خطر استئناف النزاع في ليبيا مفتوحا”.

وأضافت الخبيرة بالشأن الليبي من مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كلاوديا غاتزيني، في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه “بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية الليبية، لا تزال البلاد منقسمة”، لافتة أنه “على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي، فإن هناك خطر استئناف الصراع الذي لا يزال مفتوحاً في الأجواء”.

وأوضحت «غاتزيني» أن “ما نشهده في ليبيا اليوم والتدخل المباشر للقوى الأجنبية فيها، هو انعكاس للعمليات العسكرية عام 2011، التي شهدت بالفعل في ذلك الوقت، تدخل دول أجنبية للإطاحة بنظام القذافي”، مردفة أن “ليبيا اليوم ورثت ما ارتكب عام 2011”.