طرابلس.. دورة حول حماية الفئات الخاصة من جائحة كورونا

شهدت صالة اجتماعات ادارة اندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم في مدينة طرابلس يوم الاثنين إقامة ورشة عمل تدريبية تقوم بها إدارة برامج الحماية و تعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تستهدف مديري مكاتب اندماج الفئات الخاصة على مستوى بلدية طرابلس الكبري.

تأتي الدورة في إطار التعاون المستمر بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة اندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم حول الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئات الخاصة خلال امتحانات الشهادة الثانوية تحت شعار “خدمات خاصة لفئات خاصة في ظروف استثنائية”.

وحضر فعاليات مديرة إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة “سالمة كرطال” ورئيس قسم الصحة المدرسية، و عن إدارة حماية تعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتورة “فوزية الترهوني”، إضافة إلى مديري مكاتب تعليم واندماج الفئات الخاصة بمراقبات التعليم، ببلديات طرابلس الكبرى.

وتضمنت الورشة التعريف بالفئات الخاصة والمتلازمات المختلفة والأمراض المزمنة واجراءات الوقاية المفصلة لهذه الفئات، فيما أفاد منشور للمركز على صفحته الرسمية عن إقامة ورشة عمل أخرى يوم الخميس المقبل لمديري مكاتب المنطقة الوسطى وثالثة الأسبوع المقبل لمناطق الساحل الغربي، فيما سيتم التدريب لمديري مكاتب المناطق الجنوبية باستعمال تطبيق “زوم” حرصاً من المركز الوطني لمكافحة الأمراض على أهمية وقاية هذه الفئات وعدم تعرضها لأي مخاطر تنجم عن انتشار الوباء.

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