“العليا لامتحانات الشهادة الثانوية” تعتمد توزيع الطلبة على المقار

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن إنهاء اللجنة العليا لإمتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 /2020 مراجعة واعتماد توزيع الطلبة على المقار التي ستجرى فيها الامتحانات على مستوى اللجان المركزية ، وعددها “17” لجنة مركزية ، و”257″ لجنة نظام ومراقبة -حسب ما ذكرته الوزارة على صفحتها الرسمية.

أنهت اللجنة العليا هذه الخطوة من خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة العليا لاامتحانات الشهادة الثانوية الدكتور “محمد العتوق” مع أعضاء اللجنة بديوان وزارة التعليم، كما تناول الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة التفتيش التربوي د.”علي المهنكر”، أهمية اانخراط ومشاركة المفتشين التربويين في هذا الاستحقاق الوطني-حسب وصف منشور الوزارة.

وقال “العتوق” إن ( وجود المفتش التربوي في الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية، يعد أحد المناحي الضرورية لتوجيه العمل التعليمي وترشيده ، خاصةً عند تقييم الطالب ، فالمفتش التربوي بوصلة العملية التعليمية نحو اتجاهها الصحيح ، ولهذا رأت اللجنة أهمية وضرورة تواجد المفتشين التربويين في هذا الاستحقاق الوطني).

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