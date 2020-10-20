“العليا لامتحانات الشهادة الثانوية” تعتمد توزيع الطلبة على المقار

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن إنهاء اللجنة العليا لإمتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 /2020 مراجعة واعتماد توزيع الطلبة على المقار التي ستجرى فيها الامتحانات على مستوى اللجان المركزية ، وعددها “17” لجنة مركزية ، و”257″ لجنة نظام ومراقبة -حسب ما ذكرته الوزارة على صفحتها الرسمية.
أنهت اللجنة العليا هذه الخطوة من خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة العليا لاامتحانات الشهادة الثانوية الدكتور “محمد العتوق” مع أعضاء اللجنة بديوان وزارة التعليم، كما تناول الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة التفتيش التربوي د.”علي المهنكر”، أهمية اانخراط ومشاركة المفتشين التربويين في هذا الاستحقاق الوطني-حسب وصف منشور الوزارة.
وقال “العتوق” إن ( وجود المفتش التربوي في الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية، يعد أحد المناحي الضرورية لتوجيه العمل التعليمي وترشيده ، خاصةً عند تقييم الطالب ، فالمفتش التربوي بوصلة العملية التعليمية نحو اتجاهها الصحيح ، ولهذا رأت اللجنة أهمية وضرورة تواجد المفتشين التربويين في هذا الاستحقاق الوطني).
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