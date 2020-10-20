نكبة فبراير تهوي بليبيا خارج المؤشر العالمي لجودة التعليم

كشف مؤشر جودة التعليم العالمي عن استمرار خروج ليبيا بعيدا عن التقييم العام للعام الخامس على التوالي.

ويؤكد مؤشر جودة التعليم الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن وضع التعليم في ليبيا يفتقر لمعايير الجودة نظرًا لما تمر به البلاد من تقلبات.

وكانت ليبيا قد خرجت من مؤشر جودة التعليم دافوس للعام 2019 للسنة الرابعة على التوالي، وذلك لافتقارها لمعايير الجودة في التعليم، بعد أن تواجدت ضمن القائمة قبل أحداث عام 2011م.

وكشف التصنيف استمرار تردى التعليم في ليبيا، رغم التصريحات المستمرة من حكومات الشرق والغرب بالعمل على خدمة الليبيين، موجة استياء عارمة، واصفين التصنيف بأنه أحد إنجازات فبراير، خاصة وأنه يتم صرف ملايين الدينارات تحت مزاعم الاهتمام بالتعليم.

وشهدت ليبيا إبان عهد النظام الجماهيري التوسع في التعليم المجاني في كل مراحل التعليم، حيث تم تطبيق التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم، والإلزامي منه في المرحلة الابتدائية، وأُنشئت مئات المدارس في الأرياف والمناطق النائية، وانخفضت نسبة الأمية في ليبية، كما أُنشئت الجامعات والمعاهد والمدارس الصناعية والفنية في سائر أنحاء الجماهيرية، حيث تم بناء 3000 مدرسة وإضافة 30 ألف فصل دراسي جديد في التعليم الأساسي والثانوي، وبناء 20 جامعه و25 كلية و80 معهد بين عالي ومتوسط.

وكانت ليبيا وفق تقرير صادر عن مندوبية ليبيا لدى اليونسكو في العام 2010م، في الترتيب 48 على المستوى العالمي والترتيب الرابع على المستوى العربي في نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي في العام 2006م، فيما كانت من حيث نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي، في عام 2008 بالترتيب 37 على المستوى العالمي والترتيب الأول على المستوى العربي، وهو ما يعكس مدى اهتمام النظام الجماهيري قبل عام 2011م بالتعليم.

واحتلت ليبيا بنهاية عام 2010 المركز 52 دوليًا ضمن مؤشر التنمية البشرية الصادر من منظمة الأمم المتحدة للعام، مُصنفة في المركز الأول على الصعيد الإفريقي والخامس على مستوى العالم العربي، مزاحمة دول أوربية كبيرة حتى وصلت إلى هذا الترتيب، حيث لا يقتصر معيار مؤشر التنمية البشرية على الناتج الإجمالي المحلي فحسب وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضًا مجالي الصحة والتعليم، حيث يشدد تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن الغاية هي الإنسان باعتباره المورد الحقيقي لأية أمة وعلى التنمية البشرية التي تكفل مشاركة المواطنين في بناء التنمية والمساواة والحرية، ما يؤكد أن هذا كان هو مقصد وغاية ثورة الفاتح العظيمة.

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