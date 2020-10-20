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لقاء “عقيلة صالح” بذوي الاحتياجات الخاصة ومجلس “القبة- الأبرق- القيقب”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبة في مدينة القبة بعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث معهم أهم المشاكل التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسُبل التغلب عليها.. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس البرلمان الليبي مع مختلف فئات المجتمع لبحث مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية-حسب ما ورد عن الموقع الرسمي لمجلس النواب.

كما التقى “عقيلة صالح” مع أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لبلديات “القبة -الأبرق- القيقب” وبحث معهم القضايا الخاصة بالبلديات الثلاث ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية، فيما قام المجلس الاجتماعي الأعلى بتكريم، رئيس مجلس النواب تقديراً لمساعيه الحميدة لرأب الصداع بين الفرقاء الليبيين وحرصه على وحدة التراب الليبي-حسب بيان التكريم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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