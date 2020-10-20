بلدية مصراتة.. آخر تطورات الوضع الوبائي

شهد مقر المجلس البلدي مصراتة-الاثنين- اجتماعاً للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا مع عميد البلدية و أعضاء المجلس البلدي للاطلاع على كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل اللجنة ومناقشة الأمور المالية والقانونية والاطلاع على الوضع الوبائي داخل البلدية.

كما أعلنت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة -من جهتها- عن إجمالي عدد الحالات المصابة منذ بداية الجائحة، حيث أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا الدكتور “طارق القرطي” بأن عدد الحالات المؤكدة بالبلدية وصل إلي “4043” حالة منذ بداية انتشار الوباء وعدد الحالات النشطة حالياً “829” حالة وعدد الوفيات “115” حالة وفاة، كما تم تطبيق البروتوكول الجديد المتعلّق بحالات الشفاء والمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وجاء في منشور للجنة العليا -على الصفحة الرسمية- بأنه قد تم حصر الحالات داخل البلدية ليصبح عدد حالات التعافي المتراكمة “3099” حالة شفاء، حسب ما أفاد به فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بمصراتة، فيما ذكر “القرطي” بأن هذا العدد الكبير لا يمثل عدد حالات الشفاء ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة على مستوى بلدية مصراتة.

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