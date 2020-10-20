غرفة «سرت – الجفرة» تؤكد غلق الطرق جنوب أبوقرين والوشكة

أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية «سرت – الجفرة» التابعة لحكومة الوفاق أن الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة تعتبر مغلقة نهائيا.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن من سيخالف ذلك «عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث من تعامل».

وأعلنت الغرفة منذ 9 يوليو الماضي، المنطقة من أبوقرين إلى بويرات الحسون مرورا بالوشكة، منطقة عمليات عسكرية.

وقالت أنه «يمنع بها التجول والتنقل نهائيا، مهما￼￼ كانت الأسباب، وعلى من يخالف ذلك تحمل المسؤولية».

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