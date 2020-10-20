ليبيا الان

غرفة «سرت – الجفرة» تؤكد غلق الطرق جنوب أبوقرين والوشكة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية «سرت – الجفرة» التابعة لحكومة الوفاق أن الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة تعتبر مغلقة نهائيا.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن من سيخالف ذلك «عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث من تعامل».

وأعلنت الغرفة منذ 9 يوليو الماضي، المنطقة من أبوقرين إلى بويرات الحسون مرورا بالوشكة، منطقة عمليات عسكرية.

وقالت أنه «يمنع بها التجول والتنقل نهائيا، مهما￼￼ كانت الأسباب، وعلى من يخالف ذلك تحمل المسؤولية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • حركات اطفال لان اى مغامرة عسكرية تعنى هلاك المليشيات بعد ان اعلن الجيش المصرى انه سيتصدى لمن يتخطى الخط الاحمر ولا يستطيع الاتراك ولا كلابهم دخول مواجهة مع الجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة ولكن تعودنا على سياسة حافة الهاوية لاردوغان ظنا انه سيحقق مكاسب سياسية ولكن على العكس سيخسر كل شئ اذا تقدم الجيش الوطنى بدعم مصرى لتحرير مصراته ثم طرابلس وهو قادر على ذلك بسهولة فالجيش المصرى هو اول من دخل الكويت عند تحريرها وهو من اباد الجيش العثمانى من قبل !!

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  • المصيدة جاهزة فى الصحراء الواسعة لابادة كل جرذان اردوغان فلا وجه للمقارنة بين الجيش الوطنى ودعميه مليشيات حقيرة بتحريض من جيش الدعارة التركى الذى اباده الجيش المصرى من قبل فى معركة نصبين وغرق 12 الف جندى عثمانى فى نهر الفرات اثناء الفرار فاين الحمار اكار الذى سيتنكر للهزيمة المنكرة للمليشيات ان انتحروا ونحروا عند الخط الاحمر فى ظل انشغال ترامب بالانتخابات وسيتخلى عن كلبه اردوغان

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