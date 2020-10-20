علي الراجحي: يجب تكليف «قنونو» برئاسة أركان القوات الجوية

رأى علي الراجحي مراسل قناة النبأ سابقا وقناة فبراير حاليا والمعروف في الوسط الإعلامي بـ«مراسل الإرهابيين»، أنه يجب تكليف المدعو محمد قنونو برئاسة ما وصفها بـ«أركان القوات الجوية» التابعة لمليشيات الوفاق.

وقال الراجحي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في وجهة نظري يجب أن يتم تكليف «العقيد طيار» محمد قنونو، رئيس أركان القوات الجوية بـ«الجيش الليبي»، فهو «شخصية وطنية» يستحق أن يكون بهذا المنصب فهو أهل لها”، بحسب تعبيره.

وكان الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، قد زعم أول أمس الأحد أنهم دعاة سلام وإعمار لا دعاة حرب ودمار، وذلك ‏خلال زيارته لقاعدة الدفاع الجوي بمدينة ‎مصراتة التي تسيطر عليها مجموعة من المليشيات بجانب مرتزقة موالين لتركيا.

وواصل «قنونو» زعمه، عبر سلسلة تغريدات على «تويتر»، أنه التقى بطلبة تابعة لمليشيا القوات المساندة، مدعيا أن تلك المليشيا هي التي قاتلت تنظيم الدولة “داعش”.

وادعى قائلا: «‏سنبقي أيدينا على الزناد وسنرد بقوة وحزم وسنضرب بؤر التمرد وسنحرر كل شبر من أرض ليبيا ونحفظ مقدرات ليبيا وبحرها وسماءها».

‎وتفاخر «قنونو» بمرور 100 يوم على مشاركة المرتزقة السوريين وعناصر من الغزاة الأتراك الذين حاصروا مدينة ترهونة حتى سقوطها مع مدن الغرب الليبي في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

واختتم ادعائه قائلا: «نحن لم نبدأ المعركة ولكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها وعلى الباغي تدور الدوائر».