«اليعقوبي»: اليوم تاريخ تحرير أنصار سبتمبر وخروجهم من تحت «جزمة الطاغية»

قالت السيدة اليعقوبي، العضوة المنشقة عن مجلس النواب الليبي، إن “اليوم 20 أكتوبر هو تاريخ إعلان التحرير في ليبيا”، لافتة إلى أن “هذا اليوم هو تحرير أنصار سبتمبر وخروجهم من تحت جزمة الطاغية” -في إشارة إلى اليوم الذي قتل فيه العقيد معمر القذافي والتنكيل بجثته عام 2011-، على حد قولها.

أضافت “اليعقوبي” التي سبق أن شبهت الوضع الحالي في ليبيا بـ”إعادة تدوير القمامة”، في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” اليوم الثلاثاء: “فقد أصبحوا شركاء ويمارسون السياسة ويشاركون في الحكم ولهم صوت مؤيد ومعارض”، مردفة، “ومتواجدين في جميع المحافل كشركاء في الوطن بل جزء من جميع الحكومات السابقة فلماذا تنكرون هذا على فبراير؟”، بحسب تعبيرها.

وقامت في تغريدة أخرى بنشر مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد، وعلقت عليها قائلة: “هذا إعلان التحرير الذي لم يسمعه الليبيين”، مستطردة “ولكن في قلوبنا أمل ونعمل على تحقيقه وهو دولة مدنية ووطن واحد للجميع.. إلا الطغاة”، وفق كلامها.