القرطي: إجمالي إصابات كورونا في مصراتة بلغ 4043 حالة والوفيات 115

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، طارق القرطي، إن “إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالبلدية وصل إلي 4043 حالة منذ بداية الجائحة، وعدد الحالات النشطة حاليا 829 حالة، مضيفا أن عدد حالات الوفاة بلغ 115 حالة وفاة.

وأضاف القرطي في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم تطبيق البروتوكول الجديد المتعلّق بحالات الشفاء والمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح القرطي أنه تم حصر الحالات داخل البلدية ليصبح عدد حالات الشفاء المتراكمة 3099 حالة شفاء، مضيفا أن هذا العدد الكبير لا يمثل عدد حالات الشفاء ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة في البلدية.

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