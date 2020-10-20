أكار لـ الحداد: تركيا ستواصل جهودها من مبدأ ليبيا لليبيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة

ليبيا – بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد آخر تطوّرات الوضع في ليبيا.

وزارة الدفاع التركية قالت في بيان لها وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية: إنّ أكار استقبل الحداد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر.

وأضاف البيان أنّ الوزير التركي هنّأ الحداد بتولّيه منصبه الجديد، مضيفًا أنهما تبادلا وجهات النظر حول آخر التطوّرات في ليبيا.

وأكّد أكار، مواصلة تركيا دعم الليبيين للعيش في أمن وسعادة وراحة أكبر، مشيرًا أنّ روابط الصداقة والأخوة بين البلدين تمتد لأكثر من 500 عام.

وأضاف أنّ تركيا ستواصل جهودها من مبدأ “ليبيا لليبيين”؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم ليبيا المستقرّة والمستقلة ذات السيادة.

كما أكّد مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني في ليبيا، وذلك في إطار الاتفاق مع حكومة الوفاق.

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