مليشيات مصراتة تعلن غلق الطرق جنوب أبوقرين والوشكة وتحذر المسافرين من المخالفة

أعلنت ما يسمى غرفة عمليات تأمين وحماية «سرت – الجفرة»، التابعة لمليشيات مصراتة، أن “الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة تعتبر مغلقة نهائيًّا”.
وأشارت غرفة العمليات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء. إلى أنه “لن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية”، لافتًا إلى أن مَن سيخالف ذلك “عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث من تعامل”،
جدير بالذكر أن “الغرفة منذ 9 يوليو الماضي، أعلنت المنطقة من أبوقرين إلى بويرات الحسون مرورًا بالوشكة، منطقة عمليات عسكرية” وقالت: “يمنع بها التجول والتنقل نهائيا، مهما كانت الأسباب، وعلى مَن يخالف ذلك تحمل المسؤولية”.
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