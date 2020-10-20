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مليشيات مصراتة تعلن غلق الطرق جنوب أبوقرين والوشكة وتحذر المسافرين من المخالفة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت ما يسمى غرفة عمليات تأمين وحماية «سرت – الجفرة»، التابعة لمليشيات مصراتة، أن “الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة تعتبر مغلقة نهائيًّا”.

وأشارت غرفة العمليات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء. إلى أنه “لن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية”، لافتًا إلى أن مَن سيخالف ذلك “عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث من تعامل”،

جدير بالذكر أن “الغرفة منذ 9 يوليو الماضي، أعلنت المنطقة من أبوقرين إلى بويرات الحسون مرورًا بالوشكة، منطقة عمليات عسكرية” وقالت: “يمنع بها التجول والتنقل نهائيا، مهما كانت الأسباب، وعلى مَن يخالف ذلك تحمل المسؤولية”.

الوسوم

ابوقرين الوشكة مليشيات مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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