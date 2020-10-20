مليشيات مصراتة تعلن غلق الطرق جنوب أبوقرين والوشكة وتحذر المسافرين من المخالفة

أعلنت ما يسمى غرفة عمليات تأمين وحماية «سرت – الجفرة»، التابعة لمليشيات مصراتة، أن “الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة تعتبر مغلقة نهائيًّا”.

وأشارت غرفة العمليات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء. إلى أنه “لن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية”، لافتًا إلى أن مَن سيخالف ذلك “عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث من تعامل”،

جدير بالذكر أن “الغرفة منذ 9 يوليو الماضي، أعلنت المنطقة من أبوقرين إلى بويرات الحسون مرورًا بالوشكة، منطقة عمليات عسكرية” وقالت: “يمنع بها التجول والتنقل نهائيا، مهما كانت الأسباب، وعلى مَن يخالف ذلك تحمل المسؤولية”.