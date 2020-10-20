نورلاند يبحث مع وزير خارجية اليونان دعم الحوار الليبي

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس دعم الحوار الليبي.

وأجرى نورلاند اتصالاً هاتفيًّا مع ديندياس أمس، قائلًا إنهما «تشاورا بشأن دعم حوار المنتدى السياسي الليبي المقبل، وكيف سيسمح لليبيا باستعادة سيادتها»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن تونس ستستضيف «اللقاء المباشر الأول» لمنتدى الحوار السياسي الليبي، مطلع شهر نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة.

وحددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان سابق، محطات الحوار الليبي المقبلة، وتاريخ انعقادها والمستهدفين بالمشاركة، وكذلك المعايير الخاصة باختيار المشاركين في الاجتماعات.

كذلك انطلقت أمس، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وتستمر حتى السبت المقبل.

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