ميناء بنغازي يستقبل 5 سفن محملة ببضائع من بينها 1997 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

أعلن ميناء بنغازي البحري وصول 5 سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها سفينة نقل سيارات على متنها 1997 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (سي باترس) وعلى متنها عدد 1997 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأضاف الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا السفينة (لان قينيس) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 185 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما استقبل السفينة (نينا أف) الوكيل الملاحي شركة( مديترينيان) للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 119 حاوية بضائع متنوعة.

واستقبل الميناء أيضا السفينة( ألـك) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 216 حاوية بضائع مختلفة، وكذلك السفينة ( ڤكتوريا) الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 110 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.