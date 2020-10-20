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المركز الوطني للأمراض : 14 وفاة و 957 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المركز الوطني للأمراض : 14 وفاة و 957 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المركز الوطني للأمراض : 14 وفاة و 957 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا

20 October, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بسبب الاستهزاء بالاسلام وتحريف االقرأن وحرق القرأن في جامعات لندن ـ رياح الرعد تضرب وتحرق طائرة الخطوط البريطانية<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

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    رد

  • بسبب الاستهزاء بالاسلام وتحريف االقرأن وحرق القرأن في جامعات لندن ـ رياح الرعد تضرب وتحرق طائرة الخطوط البريطانية<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
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    رد

  • بسبب الاستهزاء بالاسلام وتحريف االقرأن وحرق القرأن في جامعات لندن ـ رياح الرعد تضرب وتحرق طائرة الخطوط البريطانية<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

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    رد