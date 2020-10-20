<br /> المركز الوطني للأمراض : 14 وفاة و 957 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المركز الوطني للأمراض : 14 وفاة و 957 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا 20 October, 2020 رابط مختصر



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