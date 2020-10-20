ليبيا
المركز الوطني للأمراض : 14 وفاة و 957 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا
20 October, 2020
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ليبيا
20 October, 2020
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بسبب الاستهزاء بالاسلام وتحريف االقرأن وحرق القرأن في جامعات لندن ـ رياح الرعد تضرب وتحرق طائرة الخطوط البريطانية<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
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بسبب الاستهزاء بالاسلام وتحريف االقرأن وحرق القرأن في جامعات لندن ـ رياح الرعد تضرب وتحرق طائرة الخطوط البريطانية<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
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بسبب الاستهزاء بالاسلام وتحريف االقرأن وحرق القرأن في جامعات لندن ـ رياح الرعد تضرب وتحرق طائرة الخطوط البريطانية<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
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