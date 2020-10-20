المركز الوطني للأمراض: عدد المتعافين من كورونا وصل 27832 حالة شفاء

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن شفاء ( 570 ) شخص من الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الوباء في ليبيا إلى 27832 حالة.

وقال المركز في نشرته اليوم الثلاثاء إن حالة الشفاء الجديدة موزعة كالآتي:

1.عدد 494 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في العجيلات

3.عدد 10 حالات في صرمان

4.عدد 9 حالات في الحرابة

5.عدد 2 حالة في نالوت

6.عدد 20 حالة في صبراته

7.عدد 8 حالات في الزاوية المركز

8.عدد 5 حالات في غريان

9.عدد 11 حالة في الكفرة

10.عدد 6 حالات في وادي زمزم وأبونجيم

11.عدد 1 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 14 ) حالة الوفاة

1.عدد 4 حالات في العجيلات

2.عدد 1 حالة في رقدالين

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 3 حالات في صبراته

5.عدد 2 حالة في الزاوية المركز

6.عدد 1 حالة في بني وليد

7.عدد 1 حالة في مصراته

8.عدد 1 حالة في زليتن