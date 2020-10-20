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مشاورات “أميركية- يونانية” بشأن حوار المنتدى السياسي الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه تشاور مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، حول دعم حوار المنتدى السياسي الليبي القادم.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، أشار السفير الأمريكي إلى أنهما ناقشا، خلال مكالمة هاتفية جرت أمس الاثنين، انعكاس مخرجات المنتدى السياسي الليبي على قدرة ليبيا لاستعادة سيادتها.

وسبق أن شدّد “نورلاند” على دعم بلاده الكامل للحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية، ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات.

يُشار إلى أن السفير الأمريكي لدى ليبيا قد أجرى مؤخرًا سلسلة محادثات في ليبيا والقاهرة وتركيا مع أطراف محلية ودولية بهدف تقريب وجهات النظر بين معسكري الخلاف في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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