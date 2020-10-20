أحوال الطقس اليوم: احتمالية سقوط أمطار متفرقة على مناطق بالشمال الشرقي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار رعدية متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، من المتوقع أن تكون جيدة أحيانا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الطقس يميل للاعتدال على بقية مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق إلى غزيرة أحيانًا، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، وتكون على جالو والجغبوب بين 30 و32 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على مناطق الجفرة وغات، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و28 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وبين 31 و35 درجة مئوية على باقي المناطق.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية.

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