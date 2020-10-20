مؤسسة النفط وشركة أكاكوس تبحثان معدلات الإنتاج من النفط والغاز

عقِدَ بمدينة طرابلس الاجتماع الفني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية وذلك لمناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز المصاحب والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020م.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الاجتماع الذي عقد بالمبني الجديد (قاعة السرير) تركز حول عرض نشاط الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة أخذاً في الاعتبار معايير السلامة التي تعتبرها المؤسسة من أولوياتها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الاحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز لكل حقل، إضافة إلى معدلات الإنتاج المتوقّعة من النفط والغاز المصاحب للعشر سنوات القادمة، ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار.

واستعرض الاجتماع ملخّص الميزانية التشغيلية المعتمدة لسنة 2020 م، والمصروفات الفعلية في 2019-2020 ، والمقترح لسنة 2021 م بشقيه ( الباب الأول والثاني ) والميزانية الاستثنائية لسنة 2019-2020 ، وتفاصيل الالتزامات القائمة على الشركة والمسدّد من الالتزامات بالإضافة إلى استعراض نتائج العمليات المكثّفة لتحسين الإنتاجية للآبار الحالية والتي ساهمت في الرفع من معدل الانتاج خصوصاً في حقل أ / م ن 115 أما فيما يخص العمليات والصيانة والمشاريع، فقد تم استعراض مشاريع الصيانة ونسب إنجازها كما تمت مناقشة الصعوبات والمشاكل الأمنية بحقل الشرارة التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وحضـر الاجتمـاع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كلّ من مـدير إدارة تطـوير الاحتيـاطي ومدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف ومدير إدارة الإنتاج ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة ومدير ادارة التفتيش، إضافة إلى عدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية، وعبر الدوائر المغلقة حضر ممثلين عن شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، وشركة الجوف للتقنية النفطية، ومعهد النفط الليبي، والشركة الوطنية لحفر وصيانة ابار النفط.

كما حضر عن جانب شركة أكاكوس كلّ من رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا وعدد من مدراء الإدارات الفنية و المالية والمختصين بالشركة، وعبر الدائرة المغلقة حضر ممثلي الطرف الثاني (الشركاء).