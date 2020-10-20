المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: الوضع في ليبيا شديد الصعوبة ومعقد للغاية

يبيا – قال عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمحلّل السياسي أرتورو ڤارڤيللي إنّه عندما سقط الزعيم الراحل معمّر القذافي لم يسقط /ن وصفه بـ”دكتاتور” فقط؛ بل سقط نظام الدولة الذي كان يدور من حوله.

ڤارڤيللي وفي مقابلة مع وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء استذكر قائلًا: “أن هذه دولة لم تُعِد بعد بسط سيطرتها على استخدام القوة، وكيف أنه مع نهاية القذافي ونظام الدولة الذي كان يدور من حوله قبل تسع سنوات نحن الآن نشهد مرحلة طويلة من إعادة تشكيل الهوية الوطنية والدولة”.

وشدّد ڤارڤيللي على أنّ هذه الممارسة كان قد طوّرها إلى حدٍّ ما تأثير قوى أجنبية أبدية، مضيفًا: “ومن هنا، فإن الوضع الحالي ليس حالة صراع مفتوح؛ لكنه بلا شكٍّ ما يزال شديد الصعوبة والتعقيد للغاية”.

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