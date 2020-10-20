بلدية سرت تعقد اجتماعا لبحث مشاكل «الأمداد المائي» لبعض الأحياء السكنية

عقد بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت اجتماع موسع خصص لبحث مشاكل ومختنقات الإمداد المائى

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية، عوض الدرسي ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر.

وقال مدير الإعلام ببلدية سرت، إن “الاجتماع تم خلاله عرض العديد من العراقيل والمختنقات الخاصة بقطاع المياه ومحطات الصرف الصحي خاصة المشاريع المتعاقد عليه مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت بالإضافة إلى حل كثير من المشاكل والعراقيل المتعلقة بالإمداد المائي كدعم لمنطقة 700 والأحياء الغربية وكذلك العمل على صيانة بعض الخطوط المنهارة فيما يخص ملف الصرف الصحى داخل مدينة سرت”.

وأوضح أنه “تم التحاور مع جهاز مشروعات الأسكان والمرافق كافة المشاريع المتعاقد علية بملف محطات الصرف الصحي والمياة وامكانية تفعيل هذه العقود للأستفادة منها فى القريب العاجل ومنها مشروع تنفيذ شبكة ومحطات الصرف الصحى بمنطقة أبو هادي وضواحي سرت”.

وعلى هامش الاجتماع عرضت إدارة مشروعات شركة المياه بسرت تقرير مرئي حول المشاريع التي نفذتها الشركة عقب تحرير سرت من الجماعات الارهابية وخاصة المحطات الصرف الصحى والرئيسية بسرت.

وكان الاجتماع قد ضم أيضًا كل من عضو المجلس التسييري للبلدية عبد العالى هيبلو، وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد، ورئيس فرع إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بالمنطقة الشرقية الوسطى مهندس حماد فرج، ومدراء إدارتي المشروعات وشؤون إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة.

كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه ومحطات الصرف الصحي بسرت ومدراء الإدارات بشركة المياة وعدد من المهندسين، ومدير مكتب مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومدير مكتب قطاع الزراعة المكلف بسرت.