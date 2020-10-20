مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية “التخابر مع ليبيا”

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية تأجيل محاكمة عشرة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع ليبيا” لجلسة الأول من نوفمبر المقبل.

وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد، قد أحال في وقت سابق عشرة متهمين بينهم أربعة ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر مع تنظيم “داعش” وكتائب “قوة الردع” التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بليبيا.

وتضمنت التُهم الموجهة “ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين واختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين”.

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