انطلاق أعمال اليوم الثاني من حادثات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف

انطلقت في جنيف أعمال اليوم الثاني من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) بتسيير من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يشارك في المحادثات وفدي حكومة الوفاق والقوات المسلحة العربية الليبية.

وانطلقت أمس الاثنين الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في مقر الامم المتحدة في جنيف وما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا.