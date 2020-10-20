الرمال المتحركة على جانبي طريق سبها براك تهدد حياة المواطنين ومصلحة الطرق تحذر من خطورة الوضع

تسببت الرياح الموسمية في تحريك كثبان رمال زلاف الرملية وسدها مسار الطريق الرابط سبها وبراك.

وتهدد الرمال التي تزحف على هذه الطريق حياة المواطنين.

من جهته طالب عبدالله علي مدير مصلحة الطرق والجسور سبها، الجهات المسؤولة بضرورة دعم المصلحة لإيقاف زحف الرمال.

فيما حذر علي، مستخدمي الطريق من خطورة الوضع في هذه النقاط من الطريق جراء زحف رمال زلاف وعرقلتها لحركة السير.

وتوقفت إحدى شركات المقاولة المحلية عن إزالة الرمال وفتح مسار الطريق، بسبب ارتفاع تكلفة الوقود الضروري لتشغيل الآليات المستخدمة في العمل

ويؤدي هذا التوقف لتُعريض حياة المئات من المواطنين لخطر الحوادث المرورية أو انقطاع السبل أمامهم في هذه الطريق الحيوية الرابطة بين بلدات الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24