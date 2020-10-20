طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها بنغازي وزوارة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 957 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، منها 533 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت بنغازي ثانيًا بـ107 حالات، ثم زوارة بـ74 حالة، و66 حالة في مصراتة، و30 حالة في كل من الزنتان والعجيلات، و24 حالة في الزاوية المركز، و18 حالة في نسمة، و11 حالة في القره بوللي، و10 حالات في وادي زمزم وأبونجيم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 9 حالات في زليتن، و7 حالات في القلعة، و6 حالات في كل من العوينية ومسلاتة، و4 حالات في كل من الكفرة وغدامس، و3 حالات في كل من غريان وجنزور، وحالتين في كل من طبرق والمرج والخمس، وحالة واحدة في كل من الزاوية الغرب والجميل والحرابة والماية ورقدالين والرجبان.

وتماثل للشفاء 570 مصابًا، بينهم 494 حالة في طرابلس، و4 حالات في العجيلات، و10 حالات في صرمان، و9 حالات في الحرابة، وحالتين في نالوت، و20 حالة في صبراتة، و8 حالات في الزاوية المركز، و5 حالات في غريان، و11 حالة في الكفرة، و6 حالات في وادي زمزم وأبونجيم، وحالة في الزنتان.

في حين توفي 14 آخرون منهم 4 حالات في العجيلات، وحالة في كل من رقدالين والخمس وبني وليد ومصراتة وزليتن، و3 حالات في صبراتة، وحالتان في الزاوية المركز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا