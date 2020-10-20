بعد تعدد جرائمه وكثرة الشكاوى ضده.. إيقاف الفايدي عن العمل وإحالته للتحقيق

قام مدير أمن بنغازي عادل عبد العزيز، بإحالة رئاسة قسم البحث الجنائي بالمُديرية أشرف جمعة الفايدي للتحقيق وأوقفه عن العمل.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن عبد العزيز، كلف الرائد علاء عمران بوجواري برئاسة قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي .

جدير بالذكر أن المديرية لم تفصح عن السبب وراء اتخاذ هذا الإجراء.

وأكدت مقاطع فيديو تورط الفايدي في قضايا دفعته لملاحقة بعض الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو تلفيق تهم لهم وسجنهم، وطالب عدد من المواطنين في هذه المقاطع المسؤولين بالتدخل وإيقاف نفوذ الفايدي وتجبره وسيطرته، مؤكدين أن لديهم وثائق وصور ومقاطع فيديو تثبت العديد من القضايا التي تورط فيها الفايدي.

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