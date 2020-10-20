الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية على الشمال الشرقي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق إلى غزيرة أحيانا خاصة في المنطقة الممتدة من شحات حتى امساعد، وبعض مناطق الدواخل، مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعد الأودية المحلية.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الطقس يميل للاعتدال على بقية مناطق ليبيا، مع درجات حرارة منخفضة نسبيا على أغلب مناطق الشمال والوسط ومناطق غدامس والحماة والجفرة، حيث تتراوح ما بين 20-70 درجة مئوية، وعلى بقية مناطق الجنوب ما بين 31 – 35 درجة مئوية.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تسجل الحرارة زيادة طفيفة على مناطق الشمال الغربي من يوم الخميس، حيث تتراوح ما بين 26-30 درجة.

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