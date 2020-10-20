مليشيات مصراتة تغلق الطرق جنوب الهيشة الجديدة والوشكة وتحذر المخالفين

أعلنت ما تسمى غرفة عمليات تأمين وحماية «سرت – الجفرة»، التابعة لمليشيات مصراتة، اليوم الثلاثاء أن الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب الهيشة الجديدة والوشكة باتجاه الجفرة تعتبر مغلقة نهائيا.

وأوضحت الغرفة، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لن يسمح بحركة المسافرين من خلالها الا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية”، محذرة من يخالف ذلك فإن عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث من تعامل.

وكانت الغرفة قد أعلنت منذ 9 يوليو الماضي، أن المنطقة من الهيشة الجديدة إلى بويرات الحسون مرورًا بالوشكة، منطقة عمليات عسكرية” مضيفة أنه يمنع بها التجول والتنقل نهائيا، مهما كانت الأسباب.

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