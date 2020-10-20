بوزتاي يحذر من عرقلة تركيا لنتائج الحوارات الإيجابية الجديدة التي طورها الليبيون

قال الخبير فولفغانغ بوزتاي، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية إن آفاق الحل السياسي إيجابية نسبيا في الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية، محذرا من عرقلة أطراف دولية بعينها، وخاصة تركيا، لهذا الحراك الجديد التي طوره الليبيون.

وأوضح بوزتاي في تصريحات صحفية: “في الأسابيع الماضية، أنه كانت هناك عدة جولات من المحادثات والمؤتمرات حول مواضيع مختلفة، خاصة تلك التي جرت في المغرب وسويسرا ومصر، وأسفرت عن نتائج مشجعة”. ووصف فولفغانغ بوزتاي، سلسلة الاجتماعات والمؤتمرات التي جرت في أكثر من دولة خلال الفترة الماضية، وينتظر أن تستكمل خلال الأسابيع المقبلة، بأنها نوع من دبلوماسية المؤتمرات التي ترمي للتوصل لحل للأزمة الليبية شديدة التعقيد

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