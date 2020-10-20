غاتزيني: رغم وقف إطلاق النار خطر استئناف النزاع في ليبيا يبقى مفتوحًا

ليبيا – قالت المحلّلة السياسية الإيطالية والخبيرة بالشأن الليبي من مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كلاوديا غاتزيني إنّه بعد مرور 9 سنوات على مقتل الزعيم الراحل معمّر القذافي، يبقى خطر استئناف النزاع في ليبيا مفتوحًا.

غاتزيني وفي مقابلة مع وكالة “آكي” الإيطالية أمس الإثنين أضافت: “بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية الليبية، ما تزال البلاد منقسمة وأنه على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي، فإنّ هناك خطر استئناف الصراع الذي ما يزال مفتوحًا في الأجواء”.

وأشارت غاتزيني إلى أنّ ما نشهده في ليبيا اليوم والتدخّل المباشر للقوى الأجنبية فيها هو انعكاس للعمليات العسكرية عام 2011، التي شهدت بالفعل في ذلك الوقت تدخّل دول أجنبية للإطاحة بنظام القذافي.

واختتمت المحللة السياسية بالقول إنّ ليبيا اليوم ورثت ما ارتكب عام 2011.

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