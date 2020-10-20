الثني يطّلع على سير عمل مكاتب الشؤون الاجتماعية في البلديات

ليبيا – اطّلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس الإثنين على سير عمل مكاتب الشؤون الاجتماعية في مختلف البلديات، وذلك خلال اجتماع عقده بوزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

الثني بحث خلال الاجتماع وفقًا للموقع الرسمي التابع للحكومة أبرز الاحتياجات والعراقيل التي تواجه عمل هذه المكاتب.

وأكّد على ضرورة التنسيق مع كافّة المؤسسات التطوعية الخدمية بمختلف البلديات، لتوفير الخدمة للمواطنين بالصورة الصحيحة، وبما يضمن إيصال الخدمات لأوسع شريحة من المستحقّين للخدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية