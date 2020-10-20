صحة الوفاق تعتمد بروتوكول بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا

ليبيا – اجتمع رئيسُ قسم المختبرات الطبية ومصارف الدم في إدارة الشؤون الطبية سيفُ الدين حسن الجهيمي مع مديري مصرف الدم المركزي في كلّ من طرابلس، وسبها، ومصراته، وصبراتة، ومديري أقسام مصارف الدم في المستشفيات الكبرى التي تتعامل مع مراكز العزل، وذلك في ديوان وزارة الصحّة التابعة لحكومة الوفاق.

الاجتماع تمحور وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة حول دور مصارف الدم في مواجهة فيروس كورونا، والتحديات التي تواجه مصارف الدم، وكيفية تطوير مصارف الدم حسب التقنيات العالمية الحديثة.

وتضمّن الاجتماع مناقشة بند التحسين والتطوير لمصارف الدم المركزية وإمكانية تطويرها، خاصّة في ظل تزايد الطلب بتوفير بلازما المتعافين، ومشكلة أسباب نقص الدم وكيفية معالجة هذه المشكلة.

ومن أبرز ما خلص إليه الاجتماع اعتماد بروتوكول بلازما المتعافين، وأنه سيتم توحيده وتعميمه على مصارف الدم بالكامل، والعمل على توفير بلازما سليمة وخالية من الفيروسات وتحمل نسبة عالية من الأجسام المضادة، والعمل أيضًا على توفير المواد المشغّلة للأجهزة المخصّصة لفصل البلازما العلاجية.

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