الصحة الليبية تبحث مع ممثّلي المنظمات الدولية سبل تحسين جودة الخدمات الصحية في ليبيا

ليبيا – عقدت مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحّة التابعة للحكومة الليبية الدكتورة أسماء ابعيره الاجتماع التشاوري التنسيقي السابع، والذي ضمَّ عددًا من ممثّلي المنظّمات الدولية لبحث الوضع الصحّي في ليبيا، وذلك في إطار متابعة عمل المنظّمات وآلية تقديم خدماتها إلى الفئات والجهات المستهدفة، في ظلِّ ظروف جائحة كوفيد-19.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بحث الأوضاع الصحّية لضمان تحسين الإجراءات المتّخذة بشأن مواجهة التحديات الصحّية العامة في ليبيا، وذلك بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحّة، وبحضور ممثّل عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بنغازي (OCHA) عبد الرحمن عبد الله، ومندوب عن منظمة الصحّة العالمية (WHO) عبد العزيز الحلافي، آليه تركيز العمل على تحسين جودة الأداء، وعلى الحاجة إلى تسليط الضوء والتنسيق حول الدعم المقدّم من شركاء ليبيا؛ لتفعيل وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية وتعزيز التخطيط للنظام الصحّي، والحفاظ على القدرات في القطاع الصحّي وتنميتها.

يشار إلى أن الاجتماع جاء بناء على تعليمات وزير الصحّة الدكتور سعد عقوب، وذلك استكمالًا لعدة لقاءات ثنائية مع منظمات، ومؤسسات، وشركات دولية؛ لتعزيز سبل التعاون معهم في المجال الصحّي لدعم المنظومة الصحّية في ليبيا للارتقاء بها، خدمة للمريض الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية