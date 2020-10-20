وفد «الموارد المائية» بـ«الموقتة» يطلع على معوقات إمداد المياه للأودية الغربية في سرت

تفقد وفد من إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، التابعة للحكومة الموقتة، محطات جهاز النهر الصناعي المغذية للأودية الغربية في سرت، حيث اطلع على معوقات ضخ المياه لتلك المناطق.

وزار الوفد، خلال جولته في بلدية سرت، مرافق مشروع تنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحي منطقة أبوهادي، الذي ينفذه جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، حيث استمع إلى المهندسين حول نسبة الإنجاز ومراحل التنفيذ والمعوقات، حسب ما ذكر بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن المجلس التسييري للبلدية عقد صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا خُصِّص لبحث مشكلات الإمداد المائي في سرت، خصوصًا في منطقة 700 والأحياء الغربية، وكذلك العمل على صيانة بعض خطوط الصرف الصحي المتهالكة.

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