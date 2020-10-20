بلدية سرت تبحث مشاكل الإمداد المائي لبعض الأحياء السكنية بالبلدية

أعلنت بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بالبلدية لبحث مشاكل ومختنقات الإمداد المائي بالبلدية.

وأوضح مدير الإعلام ببلدية سرت، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع عرض عديد من العراقيل والمختنقات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي خاصة المشاريع المتعاقد عليها مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت.

وأضافت البلدية أنه تم أيضا خلال الاجتماع بحث حل كثير من المشاكل والعراقيل المتعلقة بالإمداد المائي كدعم لمنطقة 700 والأحياء الغربية وكذلك العمل على صيانة بعض الخطوط المنهارة فيما يخص ملف الصرف الصحي داخل مدينة سرت.

وأوضحت أنه تم التحاور مع جهاز مشروعات الإسكان والمرافق كافة المشاريع المتعاقد علية بملف الصرف الصحي والمياه وإمكانية تفعيل هذه العقود للاستفادة منها في القريب العاجل ومنها مشروع تنفيذ شبكة ومحطات الصرف الصحي بمنطقة أبو هادى وضواحي سرت.

وعلى هامش الاجتماع عرضت إدارة مشروعات شركة المياه بسرت تقريرا مرئيا حول المشاريع التي نفذتها الشركة عقب تحرير سرت من الجماعات الإرهابية وخاصة محطات الصرف الصحي والرئيسية بسرت.

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