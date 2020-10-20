إعلان مواعيد فتح باب الترشح لعضوية 6 مجالس بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن فتح باب الترشح لعضوية ستة مجالس بلدية.

وأشارت إلى بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشخ ببلدتي طرابلس المركز والزاوية الغرب، يوم الأحد المقبل، وحتى الأحد الموافق الثامن من نوفمبر، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن فتح الباب في بلديات صبراتة والرجبان والقره بوللي وقصر الأخيار سيكون يوم الأحد المقبل أيضا، على أن يتوقف استقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر.

ولفتت اللجنة إلى استلام ملفات الترشح من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الرابعة مساء بمقار اللجان الفرعية المعنية.

يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الإثنين، النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في كل من الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة وجادو، والتي جرت في 15 أكتوبر الجاري.

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