صندوق الأمم المتحدة ينظم دورتين تدريبتين لـ 27 عاملا صحيا في طرابلس

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان دورتين تدريبتين لـ 27 عاملا صحيا من عدة مراكز رعاية صحية أولية في العاصمة طرابلس.

وعقدت الدورتان حول تقديم حزمة الخدمات الأدنى للصحة الإنجابية خلال الأزمات، في الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وبالشراكة مع الهيئة الطبية الدولية، حسب بيان الصندوق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وضمن نشاط الصندوق خلال شهر أكتوبر الجاري، وزع مساعدات إنسانية على أسر نازحة من جنوب طرابلس، في مدينة العجيلات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وشملت المساعدات 101 حقيبة صحية إلى الأسر، تلبي احتياجات النساء والفتيات خصوصا، وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا