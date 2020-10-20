النجار يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا الوضع الوبائي في البلاد

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، في طرابلس أمس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، والجهود المبذولة محليا وعالميا لمواجهة هذا الوباء.

وأعرب بوتشينو عن امتنانه لجهود المركز في تقديم خدمات التشخيص المعملي للشركاء الدوليين، مؤكدا دعم حكومة بلاده لبرامج المركز في مكافحة جائحة كورونا وبرامج الشراكة مع المركز الوطني وخاصة في مناطق الجنوب.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن مشروع دعم حكومة بلاده للمركز يشمل توزيع الأدوية الأساسية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى العمل على وصول خدمات الوقاية الصحية للمهاجرين والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

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