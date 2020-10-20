مصادر إعلامية: السراج يزور إيطاليا الخميس

يؤدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير خارجيته محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا زيارة للعاصمة الإيطالية روما خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس حسبما أعلنت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وبحسب الوكالة فمن المتوقع أن يصل باشاغا غدا إلى روما، بينما يزورها بعد غد الخميس السراج وسيالة.

وبينت الوكالة أنه من المزمع أن يعقد قادة حكومة الوفاق في طرابلس اجتماعات مع نظرائهم الإيطاليين تركز على قضايا من بينها موضوع إدارة تدفقات الهجرة والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة الليبية.