وزارة الصحة تبحث مع المنظمات الدولية الوضع الصحي في ليبيا

عقدت مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة في الحكومة الليبية أسماء ابعيرة، الاجتماع التشاوري التنسيقي الـ7، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية لبحث الوضع الصحي في ليبيا.
وقدم الممثل عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا العقيد فرج الناظوري، موجزا عن عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ودورها الكبير فيما يتعلق بإدارة جميع العمليات التي تتعلق بالجائحة.
هذا و يأتي الاجتماع في إطار متابعة عمل المنظمات وآلية تقديم خدماتها للفئات والجهات المستهدفة في ظل جائحة كورونا، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.
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