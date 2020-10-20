معيتيق يبحث مع أعيان وادي عتبه مشاكل البلدية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء أعيان وحكماء وأعضاء المجلس البلدي وادي عتبة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن أعيان وحكماء وأعضاء المجلس الاجتماعي وادي عتبة استعرضوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمام معيتيق المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات وطالبوا بضرورة الاهتمام بالتعليم العالي وقطاعي الصحة والأمن.

وأكد معيتيق على العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المجلس البلدي حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .