بن طاهر: وليامز تحاول أن تصنع شيئا في ليبيا قبل انتهاء مدة تعيينها

قال المحلل السياسي الطاهر بن طاهر، إن “ مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، التي قاربت مدتها على الانتهاء، تحاول أن تصنع شيئا قبل أن تغادر المشهد الليبي”.

وأضاف بن طاهر، في تصريح رصدته ليبيا 24 ، أن وليامز تطالب بعدم تدخل أطراف خارجية في الشأن الداخلي الليبي، في حين أن ما يجري في ليبيا صراع دولي إقليمي ليس أكثر.

وأكد أن المنطقة الغربية ليست لديها مشكلة مع المنطقة الشرقية، لكن هناك رؤية حول نظام الحكم في البلاد.

وأفاد المحلل السياسي أن الأمم المتحدة تقوم بجولاتها لكسب الوقت ليس أكثر، مضيفا أنها ربما أيضا ترسم مشهد الخريطة الليبية الذي لا يفضله الليبيين.

وأضاف أن ليبيا ضحية للصراع الدولي، وأن بعض الممثلين للسلطة فرضوا دون اختيار من الشعب، عن طريق اتفاق الصخيرات، والبعض الآخر يحاول أن يتمسك بالسلطة لمدة تزيد عن 6 و7 سنوات.

وشدد على أن ما يحدث الآن في ليبيا هو بيع وشراء، ليس فقط للمسألة الوطنية، وناشد الليبيين أن لا يعولوا كثيرا على الأمم المتحدة ولا على توابعها، مؤكدا أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بقرار من الليبيين أنفسهم.

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