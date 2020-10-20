الجنايات المصرية تؤجل محاكمة المتهمين بقضية “التخابر مع ليبيا” لجلسة الأول من نوفمبر المقبل

أعلنت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع ليبيا” لجلسة الأول من نوفمبر المقبل.

يذكر أن النائب العام المصري السابق، نبيل أحمد، قد أحال في وقت سابق عشرة متهمين بينهم أربعة ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر مع تنظيم “داعش” الإرهابي وكتائب “قوة الردع” التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بليبيا.

ووجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين، واختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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