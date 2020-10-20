المرعاش: لن تتقدم ليبيا خطوة واحدة دون حل المشكلات الأمنية والعسكرية

رصد ليبيا 24

أكد المحلل السياسي كامل المرعاش، أنه دون التفاهم على حل المشكلات الأمنية والعسكرية لن تتقدم ليبيا خطوة واحدة في المسارات الأخرى.

وقال المرعاش، في مداخلة هاتفية تابعتها ليبيا 24، إنه إذا أراد الليبيين أن يجدوا حلا سياسيا بليبيا يجب أن يبدأوا بالحل العسكري.

وأشار المرعاش، إلى أن لجنة 5+5 تبحث موضوعات مفصلية في الأزمة الليبية وعلى راسها مصير المليشيات والسلاح والبنية التحتية العسكرية والتواجد العسكري التركي والمرتزقة، مؤكدا أنه إذا لم تحدث تفاهمات في جنيف فلن تتقدم المسارات الأخرى

ولفت المرعاش، إلى أن هناك مشروع لتفكيك المليشيات المسلحة ولكن هذا المشروع بقي رهين رؤية وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا لأنه يستثني من هذا التفكيك المليشيات التي ينتمي إليها، وبالتالي هذا يشكك في مصداقيه تفكيك المليشيات

وأفاد المرعاش، بأن ” الحل السياسي سهل جدا وليس صعب وحتى الأساس الدستوري يمكن التوصل لآلية فيه ولكن العقبة الأساسية هي كيف يمكن أن نخرج مؤسسات الدولة وخصوصا بالعاصمة طرابلس من سيطرت هذه المليشيات”.

وأكمل المرعاش، ” أن المليشيات تتحصل على المال الوفير من خلال هذه الهيمنة ولكنها ترتبط أيضا بجهات خارجية تمولها وتجلب لها السلاح وتستخدم كل هذا في إفساد أي اتجاه إلى الحل السياسي”.

ودعا المرعاش، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في الضغط على تركيا والدول التي ترسل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا وإجبارها على التوقف.

وأكد المرعاش أنه لولا التواجد والدعم التركي لبعض هذه المليشيات ومشاركة الجنود والعسكريين الأتراك والمرتزقة السوريين لسقطت هذه المليشيات.

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